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Arda'dan bir rezillik daha! 'Ben senin karın olduğunu bilmiyordum'

Adı sürekli magazin sayfalarından düşmeyen futbolcu Arda Turan, dün gece bir mekanda şarkıcı Berkay'la kavga etti. Kavga sonrası konuşan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Arda'nın kendisine sarkıntılık ettiğini söyledi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
Arda'dan bir rezillik daha! 'Ben senin karın olduğunu bilmiyordum'

Adı sürekli magazin sayfalarından düşmeyen futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay ile kavga etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

Berkay'ın eşi: Bana sarkıntılık etti

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, olayı Habertürk gazetesine anlattı. Şahin, "Bana sarkıntılık etti." ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı.

'Ben senin karın olduğunu bilmiyordum'

Kavganın ardından Berkay hastaneye kaldırılırken, Arda'nın silahla hastaneye giderek kavga ettiği şarkıcıya, "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" dediği iddia edildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
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