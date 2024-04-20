Arda Turan’ın ilk transferi: Süper Lig hediyesi! İlk kez paylaştı, bunu kimse beklemiyordu... İşte o isim

Son dakika haberleri… Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile mucizeler yaratan Arda Turan, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüpspor'a tarihinin en önemli başarısını yaşatan Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başardı.

Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de başarı basamaklarını hızlı çıkan genç çalıştırıcı, Süper Lig'e damga vurmayı hedefliyor.

Teknik direktörlük serüveninde önemli takımlarda görev almayı hedefleyen Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig macerası öncesinde ilk transferi de belli oldu.

Süper Lig'de kalıcı olmak adına etkili bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın isteklerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yıldız ismiyle görüşmelere başlayan Arda Turan, transfer için oyuncuyu ikna etmek üzere.

İşte Arda Turan'ın ilk transferine dair tüm detaylar…

CENK TOSUN'LA GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, Eyüpspor ile flört halinde.

Hasan Arat yönetiminin yeni kontrat teklif etmediği tecrübeli futbolcu da siyah-beyazlı takımda kalmayı düşünmüyor.

Habere göre Cenk Tosun, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala Süper Lig bileti alan Eyüpspor'a yakın.

Yıldız futbolcu, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sezon bitmeden yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

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