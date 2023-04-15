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Spor Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan
Spor

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan

Yeniakit Publisher
2023-04-15 14:56:00 -
Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan Yunus Akgün olacak. Yunus Eyüpspor'a kiralık katılacak.

Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, iddiaya göre Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ü Eyüpspor'a kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor! Yıldız oyuncuyu Eyüpspor’a istedi: İşte Arda Turan’ın ilk transferi…

Galatasaray'da forma giymekte zorlanan Yunus Akgün'ün Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu teklifi düşüneceği söylendi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon beklentilerin altında kalan Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı.
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