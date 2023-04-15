Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan
Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan Yunus Akgün olacak. Yunus Eyüpspor'a kiralık katılacak.
Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, iddiaya göre Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ü Eyüpspor'a kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da forma giymekte zorlanan Yunus Akgün'ün Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu teklifi düşüneceği söylendi.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon beklentilerin altında kalan Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı.
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