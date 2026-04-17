Arda Turan'dan tarihe geçen başarı! Yarı finalde!
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde AZ Alkmaar’ı toplamda 5-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 39 yaşındaki Arda Turan, bu organizasyonda yarı finale çıkan ilk Türkiyeli teknik direktör oldu.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde AZ Alkmaar’ı toplamda 5-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 39 yaşındaki Arda Turan, bu organizasyonda yarı finale çıkan ilk Türkiyeli teknik direktör oldu.
Sezon başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Ukrayna ekibinde tarihi bir başarıya imza attı.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ukrayna ekibi, toplamda 5-2'lik skorla Hollanda ekibini eledi ve yarı finale yükselen ekip oldu.
Arda Turan yönetimindeki Shaktar, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.
39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türkiyeli teknik direktör olarak tarihe geçti.