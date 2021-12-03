Arda Turan Üsküdar'da

Gerçekleştirdiği etkinliklerle engelleri ortadan kaldıran Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireyleri Türkiye’nin ünlü isimleriyle buluşturdu. Etkinliğe Galatasaray kaptanı Arda Turan da katıldı.

Down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi’nde düzenlenen etkinlikte spor, sanat ve sosyal medya dünyasından EKİN UZUNLAR, DOĞAN KABAK, GÖKHAN ÜNVER, ÜMİT ERDİM, ARDA TURAN, BURCU BİNİCİ, REŞAT HACIAHMETOĞLU, ONUR AKBAY, FURKAN AKSOY, MUSTAFA AKAN, NALETBEBE gibi Türkiye’nin ünlü isimleri Üsküdar’da adeta geçit töreni yaptı.

Unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte engelli bireyler, bir araya gelme hayali kurdukları ünlü isimlerle sohbet etme ve fotoğraf çektirme şansı elde etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Tebessüm Kahvesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte hayli neşeli ve hareketli geçti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sebebiyle etkinliğe gelen spor, sanat ve sosyal medyanın ünlü isimlerine tek tek teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,’ Tebessüm Kahvesi'nde çalışan gençleri "çalışma arkadaşlarımız" diyerek tanıttı. Türkmen, "Hepsi birer melek asla yanlış iş yapmazlar, işlerine gönülden bağlıdırlar. Ne zaman moraliniz bozuldu, ne zaman canınız sıkıldı, mutluluğu uzakta değil, Çavuşdere'de Tebessüm Kahvesi'nde arayabilirsiniz" dedi.

Önce down sendromlu gençlere ünlü isimlere tek tek kendilerini tanıttılar. Ardından da başka milli futbolcu Arda Turan olmak üzere etkinliğe gelen ünlüler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla duygularını ve düşüncelerini paylaştılar.

Söz sırası Karadenizli ünlü sanatçı Ekin Uzunlara geldiğinde, Uzunlar duygularını down sendromlu gençlere türkü söyleyerek dile getirdi. Uzunlar’ın ‘Öptüm Nefesinden’ adlı şarkısına salonda bulunan herkes eşlik etti.

Etkinliği sonuna doğru ise hem ünlü isimler. Hem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve hem de down sendromlu gençler Tebessüm Kahvesi’nin önünde hep birlikte horon teptiler. Down sendromlu gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.