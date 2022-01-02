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Spor Arda Turan, Terim'in ekibine mi katılıyor?
Spor

Arda Turan, Terim'in ekibine mi katılıyor?

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Galatasaray'ın 34 yaşındaki oyuncusu Arda Turan'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 12:43:00 -
Arda Turan, Terim'in ekibine mi katılıyor?

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Galatasaray'ın 34 yaşındaki oyuncusu Arda Turan'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Randers'e konuk olduğu maçta sol ayak bileğinden sakatlanan ve ligin ilk haftasında oynana Giresunspor maçında 7 dakika süre alabilen Arda Turan, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde takımla beraber çalışmalara başlamıştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 237 dakika sahada kalabilen ve sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı sosyal medya hamlesiyle geleceğine dair ipucu verdi, antrenörlüğe göz kırptı.

Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, “Ders vakti.”notunu düştü. Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi. 

 

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