Arda Turan kaç kilo? Arda Turan kilo mu aldı? Arda Turan’ın kilosu kaç?

Galatasaray oyuncusu Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden kilo aldığına ilişkin eleştirilere cevap verdi. GS’nın deneyimli oyuncusu Arda Turan, “Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, “el freni” olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Arda Turan kilo mu aldı?

34 yaşındaki Arda, sosyal medyada göbek kısmındaki fazlalıklarla gündem oldu. Arda'nın kilosu Avrupa basınına da yansıdı. Galatasaray'ın Giresunspor'la oynadığı maçta Arda Turan 5 ay sonra forma giydi. Sakatlığını atlatan Arda'nın kilosuyla gündeme oturdu. Portekiz'de yayın yapan A Bola, Arda Turan'ın Giresunspor maçından bir fotoğrafını paylaşarak kilolu görüntüsüne dikkat çekti. İspanyol gazetesi Milenio da "Arda Turan, Galatasaray ile 'fazla kilolarla' sahalara geri döndü" başlığını attı.

Arda Turan kaç kilo?

Arda Turan, 30 Ocak 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola da Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. Atlético Madrid’te Barcelona’da , Başakşehir’de top koşturan Galatasaray oyuncusu Arda Turan 76 kiloya sahip.