Arda Turan ilk maçına çıktı ve...
Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında Göztepe evinde karşılaştığı Arda Turan'ın ilk maçında Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında Göztepe evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.
5. dakikada Palmer'in ortasında kaleci Harun topu elinden sektirdi. Pozisyonu takip eden Mamah’ın şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
12. dakikada Kvasina’nın pasında Mamah kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
20. dakikada Palmer’in kullandığı serbest vuruşta Atınç kafayla meşin yuvarlağı kale önüne indirdi. Kvasina gelen topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
51. dakikada Recep’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farklı dışarı gitti.
78. dakikada ceza sahası dışında topu alan Olivier Thill, kaleyi görür görmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Müsabaka 1-0 sona erdi.
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