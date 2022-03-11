Arda Turan ile dalga geçtiler!

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan, Barcelona maçı sonrası İspanyol basınında manşetleri süsledi. Arda Turan'ın fiziksel durumuyla alay eden İspanyollar, emekliliği çok yakın görünüyor ifadelerini kullandı ve Fatih Terim detayına yer verdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmasının ardından İspanyol basınında manşetleri süsleyen isimlerden biri de Arda Turan'dı. İspanyol basını, Arda Turan'ın fiziksel durumuyla alay etti.

'4 YILDA SADECE 82 MAÇA ÇIKTI' VURGUSU

El Mundo Deportivo Gazetesi, 35 yaşındaki Arda Turan'ın İspanya'dan Türkiye'ye dönüşünden bu yana geçen 4 yıllık sürede sadece 82 maçta forma giydiğini dile getirerek, Domenec Torrent'in kararıyla Barcelona maçı İspanya'ya getirilmediğini yazdı.

'ARDA TURAN FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜYLE EMEKLİLİĞE ÇOK YAKIN'

Gazete haberinde Arda'nın, Barcelona'dan ayrıldığından bu yana düşüşünün devam ettiği ifade edilirken, 'Sezonun geri kalanında oynaması büyük sürpriz olur. Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, Fiziksel görüntüsü ile emekliliği çok yakın görülüyor' diye yazdı.

Haberde ayrıca, sarı kırmızılı takımda forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Galatasaray'ın sezon içinde yollarını ayırdığı Fatih Terim ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmasının kendisine çok da yardımcı olmadığına değinildi.