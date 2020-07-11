Arda Turan için bomba açıklama: Takımımızda görmek isteriz

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek alkışları topladı.

"Sorunlar için çözüm olmaz"

TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulunan Kenan Koçak, TFF'nin yeni yabancı kuralınının Türk futbolundaki sorunlara çözüm olmayacağını savundu. Koçak, şunları söyledi:

"Eğer yeni kural gençlerin önünü açmak amacıyla alınmışsa bana göre bu ral yanlış. Bana göre bu kural asıl sorunları görmekten alıkoyan bir karar. Bana göre yabancı sayısının sınırlı veya sınırsız olması Türk futbolunun alt yapısına ne artı ne de eksi olarak yansır. Alt yapıda oyuncu yetiştirmek için öncelikle bir plan, bir vizyon ve bir felsefeye sahip olmanız lazım. Daha sonra bu vizyonu ve felsefeyi işletecek ve öğretecek eğiticiler gerekir. Eğitmenleri eğiten üst kafalar gerekir. Gençlerimize fırsatlar sunanan platformlar lazım. Tesisler olması lazım. Okulla işbiriği içinde olunması lazım. Her yaş grubuna uygun imkanlar olması lazım. Yabancı sınırlamasıyla alt yapıdaki yetenekli oyuncular daha çok ön plana çıkacağı düşünülüyorsa bana göre bu görüş yanlış. Asıl düşünülmesi gereken konu eğitmen yetiştirmemiz ve eğitmene verdiğimiz değerdir. Eğitmenin de yetiştirdiği gençleri belirlenen vizyon çerçevesinde yaş grubuna göre saha içi ve saha dışında nasıl davranılacağını öğretmesi gerekir."

"Maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"

Devre arasında Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya Kenan Kocak, "Arda Turan kendini ispatlamış ve kalitesi tartışılmaz bir futbolcu. Eğer maddi olarak imkan varsa ve Arda Turan da isterse kadromuzda görmek isteriz." yanıtını verdi.