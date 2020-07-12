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Spor

Arda Turan, Hannover 96’ya mı gidiyor?

Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, "Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz" diyerek tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtti. Peki Arda Turan, Hannover 96’ya mı gidiyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:01:00 -
Arda Turan, Hannover 96’ya mı gidiyor?

Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve uzun süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan'a talip çıktı.

Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, "Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz." diyerek 33 yaşındaki oyuncunun transfer listelerinde olduğunu söyledi.

Ancak her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Arda'nın önceliği Galatasaray kulüp.

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'dan haber beklediği, eğer transfer gerçekleşmezse o zaman diğer teklifleri düşüneceği öğrenildi.

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