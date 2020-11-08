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Spor Arda Turan gözyaşlarını tutamadı
Spor

Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:08:00 -
Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra yayıncı kuruluşun röportajında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı." diye konuştu.

Sivasspor karşısında etkili olduklarını söyleyen Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım." dedi.

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Yorumlar

Abdullah.

Vah vah vah...  
  • Yanıtla

Turan

Aglamasaydin haber olmazdin...
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