Arda Turan futbolu bırakıyor mu? Arda Turan ne zaman bıracak?

Sezon öncesinde başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde yeniden yapılanma hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı takım, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şu ana kadar sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Süper Lig'de son 14 maçının sadece birini kazanan, son 6 maçında ise galibiyet elde edemeyen ve toplamda 29 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Arda Turan futbolu bırakıyor mu?

Ligde zor günler geçiren takımı için "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" diyen Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Hürriyet'in haberine göre Arda Turan, "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var" dedi.

Galatasaray küme düşer mi?

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon yaşadığı kötü gidişatı, yapılan teknik direktör değişikliği de sonlandıramadı. Galatasaray'da kötü neticeler sonrasında takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine İspanyol Domenec Torrent getirildi. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde ligde oynadığı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı.

Galatasaray, Torrent liderliğinde ise çıktığı 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet elde edemedi. Takım, bu 5 maçta sadece 2 puan kazandı. Sezon öncesinde başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde yeniden yapılanma hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı takım, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şu ana kadar sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Süper Lig'de son 14 maçının sadece birini kazanan, son 6 maçında ise galibiyet elde edemeyen ve toplamda 29 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.