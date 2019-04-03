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Arda Turan: Barcelona'dan ayrılma sebebim...

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:25
Arda Turan: Barcelona'dan ayrılma sebebim...

'Barcelona'dan ayrılış sürecinde Messi'nin ağırlığı var mıydı' sorusu üzerine Arda Turan, "Messi’nin söylendiği gibi bir ağırlığı vardır ama benim Barcelona’dan ayrılma sebebim yüzde bir bile Messi değildir, çok iyi arkadaşımdır yani Barcelona’daki oyuncularla hala görüşüyorum. Barcelona’dan buraya gelenler var. Neymar’la Dani Alves’le bazen Pique’yle konuşuyorum. Hatta Tenis Federasyon Başkanımızı Pique ile buluşturdum. Türk Hava Yolları ile buluşturdum. Davis Cup gibi bir organizasyonun CEO'luğunu yapıyor şimdi kendisi belki Türkiye’ye getirmeye çalışacak.

Barcelona'dan ayrılma sebebim...

Benim Barcelona’dan ayrılma sebebim Luis Enrique ile takımın on ikinci oyuncusuydum. Takımın jokeriydim, çok fazla süre buluyordum. Valverde gelince bana bu şansı tanımadı. Bana kimse git demedi, ben kendim ayrıldım Barcelona'dan.

Barcelona bir hayal. Sizin mesleğinizdeki en üst seviye neyse bir futbolcu için de Barcelona en üst seviyedir. Başka bir şeye geçiyorsunuz; ülkenizi temsil ediyorsunuz. Barcelona resmi Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyordu oyuncularıyla beraber. Yani bunu hangi parayla hangi ilişki ile yaptırabilirsiniz? Barcelona’ya gittim sponsorluk transferi dediler, ver bakalım yüz milyon Euro Türkiye’den bir oyuncu alacaklar mı? Şu oyuncuyu al de alırlar mı? Yani bu kulüpler böyle şeylerle hareket ederler mi?" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:25
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