Arda Turan artık futboluyla değil...

İspanyol gazetesi Marca, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan'ın formsuz görüntüsünü eleştirdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından taraftarlar oyunculara, yönetime ve teknik ekibe tepki gösterdi.

Bu maçta uzun zamandır forma giyemeyen Arda Turan da dönüş yaptı. Turan'ın fiziksel görüntüsü eleştiri topladı.

İspanyol basınından Marca da Turan'ın görüntüsünü tiye aldı.

"ARDA TURAN'IN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜ"

Marca'da yapılan haberde, "Eski Atletico ve Barça oyuncusu Arda Turan, takımı Galatasaray'ın Girensunspor'a mağlubiyetinde sahaya geri döndü... Ancak onun hakkında dönüşünden çok etkileyici görüntüsü konuşuldu.

19 Ağustos'tan beri ayak bileğindeki bağ sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Arda, profesyonel bir futbolcu için çok şey kaçıran bir imajla Türkiye Süper Ligi'nde yeniden boy gösterdi.

Arda, fazladan birkaç kilo ile formsuz ve uyum sağlaması gerektiğini gösterdi.

Bu Ocak ayında 35 yaşına girecek olan Türk orta saha oyuncusu, hayatının takımı olan Galatasaray'a geri döndü ve orada hala futbolun tadını çıkarmaya devam etmeyi umuyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 1-0 kaybettikleri ve lider Trabzonspor 'un 22 puan gerisine düştükleri Giresunspor maçının ardından Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarından takım arkadaşları adına özür dilemişti.

Taraftarlar takımı ve Fatih Terim'i protesto ederken maçın ardından Arda Turan soyunma odasından çıkıp sahaya gelmişti.

ARDA TURAN’IN AÇIKLAMASI

Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turan'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum.

Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, “el freni” olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.

Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakârlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir?

Hayır.

Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım.

Ve hiç vazgeçmeyeceğim."