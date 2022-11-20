Arda için bir dev daha sıraya girdi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli'nin ardından Milan'ın da talip olduğu öğrenildi.

Büyük kulüplerin gündemindeki Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler için bir iddia da İtalya'dan geldi.

Sportitalia'nın haberine göre; Arda'yı, Milan yakın markaja aldı. Haberde Fenerbahçe'nin maçlarını scoutlar tarafından takip ettiren Çizme'nin son şampiyonu, 17 yaşındaki yıldız adayını listesine dahil etti.

Potansiyelli olmasına dikkat çekildi

Ayrıca Milan'da Yacine Adli, Tommaso Pobega ve De Ketelaere gibi potansiyeli olan genç futbolcuların forma giydiğine dikkat çekildi.

A Milli Takım kadrosuna da dahil edilen Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Bilindiği üzere Arda Güler ile Napoli'nin de ilgilendiği ve devre arasında teklif yapacağı konuşuluyor.