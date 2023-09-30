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Spor Arda Güler'in sahaya döneceği tarih belli oldu! Milyonlarca taraftar merakla bekliyordu...
Spor

Arda Güler'in sahaya döneceği tarih belli oldu! Milyonlarca taraftar merakla bekliyordu...

Yeniakit Publisher
2023-09-30 11:14:00 - 2023-09-30 11:15:32
Arda Güler'in sahaya döneceği tarih belli oldu! Milyonlarca taraftar merakla bekliyordu...

Milyonlarca taraftarın merakla beklediği Arda Güler'den nihayet haber geldi. Genç yıldızın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte detaylar...

Genç futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'den rekor transfer ücretiyle Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Antrenmanda sakatlık geçiren ve yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan Arda Güler, tam döndü derken bir sakatlık daha yaşayarak hayranlarını üzmüştü.

21 Ekim'de hazır olacak

Milli futbolcunun son durumunu ise İspanyol basını yazdı.

Yazılan habere göre; Güler, 17 Ekim gibi antrenmanlara başlayacak ve milli aranın ardından 21 Ekim'deki Sevilla maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
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