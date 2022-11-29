  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler

Gündemi altüst edecek çağrı: Dolar kuru acilen yükseltilmeli

İşte İmamoğlu’na sorulamayan o soru

​İran'ın Türk gücü korkusu​: Turan Yolu (Turan Koridoru) Zengezur Koridoru, dengeleri altüst edecek

Başına gelmeyen kalmadı! Ronaldo tutuklanabilir

Avusturya'da ayar verdi! Şentop'tan operasyon eleştirilerine tokat gibi cevap

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın

Cihat Yaycı üstüne basa basa söyledi! Türkiye bu anlaşmayı tanımadığını ilan etmeli

Markette o ürünün fiyatını görenler gözlerine inanamadı! Bu rezalete bir ‘dur’ denilsin artık

Yunan Miço yine haddini aştı! Türkiye'ye yönelik skandal açıklama
Spor Arda Güler'i artık kimse tutamaz!
Spor

Arda Güler'i artık kimse tutamaz!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa'nın önde gelen internet sitelerinden Le10Sport, Barcelona ile PSG arasında kıyasıya bir rekabetin başladığını yazdı. Sarı-lacivertlilerden Arda Güler'i koparmak için çalışmalara başlayan iki ekipten PSG elini çabuk tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:48:00 -
Arda Güler'i artık kimse tutamaz!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa'nın önde gelen internet sitelerinden Le10Sport, Barcelona ile PSG arasında kıyasıya bir rekabetin başladığını yazdı. Sarı-lacivertlilerden Arda Güler'i koparmak için çalışmalara başlayan iki ekipten PSG elini çabuk tuttu.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Birçok kulübün radarında olan Arda Güler'e Messi'nin takımı PSG kancayı takmış durumda.

Fransız internet sitesi Le10Sport'ta yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler için teklif yapılacak. Barcelona ile PSG'nin kıyasıya bir rekabet içine girdiği Arda Güler'e sezon sonunda adımlar atılacak.

Bir dönem Galatasaray'da görev alan fakat şu an Fransız ekibinin stratejik danışmanı olan Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. PSG'nin 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray'da çalıştığı dönemde Arda Güler'i yakından izleyen Campos, PSG'ye bu transfer için olumlu rapor verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23