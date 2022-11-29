Arda Güler'i artık kimse tutamaz!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa'nın önde gelen internet sitelerinden Le10Sport, Barcelona ile PSG arasında kıyasıya bir rekabetin başladığını yazdı. Sarı-lacivertlilerden Arda Güler'i koparmak için çalışmalara başlayan iki ekipten PSG elini çabuk tuttu.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Birçok kulübün radarında olan Arda Güler'e Messi'nin takımı PSG kancayı takmış durumda.

Fransız internet sitesi Le10Sport'ta yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler için teklif yapılacak. Barcelona ile PSG'nin kıyasıya bir rekabet içine girdiği Arda Güler'e sezon sonunda adımlar atılacak.

Bir dönem Galatasaray'da görev alan fakat şu an Fransız ekibinin stratejik danışmanı olan Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. PSG'nin 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray'da çalıştığı dönemde Arda Güler'i yakından izleyen Campos, PSG'ye bu transfer için olumlu rapor verdi.