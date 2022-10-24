Arda Güler'den şok hareket! Galatasaraylılar deliye dönecek
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'ı eleştirdiği bir sözünü Twitter'dan beğendi.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.
Galatasaray, Sacha Boey'e haksız kırmızı kart gösterildiğini iddia ederek adalet arayışına farklı bir boyut kazandırmıştı.
"İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?"
Arda Güler'in, Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın programda söylediği "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözünü paylaşan Ertem Şener'in tweet'ini beğenmesi ortalığı karıştırdı.
Galatasaray taraftarları genç oyuncuyu eleştirirken, sarı-lacivertli futbolseverler ise Arda Güler'e sahip çıktı.