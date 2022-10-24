  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Güler'den şok hareket! Galatasaraylılar deliye dönecek
Spor

Arda Güler'den şok hareket! Galatasaraylılar deliye dönecek

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'ı eleştirdiği bir sözünü Twitter'dan beğendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 13:32:00 -
Arda Güler'den şok hareket! Galatasaraylılar deliye dönecek

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray, Sacha Boey'e haksız kırmızı kart gösterildiğini iddia ederek adalet arayışına farklı bir boyut kazandırmıştı.

"İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?"

Arda Güler'in, Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın programda söylediği "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözünü paylaşan Ertem Şener'in tweet'ini beğenmesi ortalığı karıştırdı.

Galatasaray taraftarları genç oyuncuyu eleştirirken, sarı-lacivertli futbolseverler ise Arda Güler'e sahip çıktı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23