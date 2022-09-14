Fenerbahçeli Arda Güler performansıyla dikkat çekiyor. Jenerasyonunun en pahalı oyuncusu olan Arda'nın bonservis bedeli de açıklandı. Sabah gazetesinin Transfermarkt verilerine göre derlemesine göre; Arda Güler'in yeni bonservis bedeli de açıklandı.

Paul Wanner - 2 milyon euro

Obed Vargas - 2 milyon euro

Mathys Tel - 2 milyon euro

Zidan Sertdemir - 2 milyon euro

El Chadaille Bitshiabu - 2 milyon euro

Antonio Nusa - 2.5 milyon euro

Roger Fernandes - 4 milyon euro

Noah Mbamba - 4 milyon euro

Vitor Roque - 7 milyon euro

ARDA GÜLER - 9 MİLYON EURO

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kimdir?

Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği altyapısında oynayan Arda Güler, 2019'da sarı-lacivertli kulüp altyapısına transfer oldu.

14 yaşında Fenerbahçe altyapısına giren, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.

Arda Güler 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Arda Güler şimdiye kadar Fenerbahçe A Takımı formasıyla 22 maça çıktı ve sahada 512 dakika kaldı. Arda 5 gol atıp 5 asist yaptı.