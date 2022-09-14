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Spor Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kimdir?
Spor

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kimdir?

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler jenerasyonunun en başarılı isimlerinden biri. Peki, Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler bonservisi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 09:52:00 -
Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kimdir?

Fenerbahçeli Arda Güler performansıyla dikkat çekiyor. Jenerasyonunun en pahalı oyuncusu olan Arda'nın bonservis bedeli de açıklandı. Sabah gazetesinin Transfermarkt verilerine göre derlemesine göre; Arda Güler'in yeni bonservis bedeli de açıklandı.

Paul Wanner - 2 milyon euro

Obed Vargas - 2 milyon euro

Mathys Tel - 2 milyon euro

Zidan Sertdemir - 2 milyon euro

El Chadaille Bitshiabu - 2 milyon euro

Antonio Nusa - 2.5 milyon euro

Roger Fernandes - 4 milyon euro

Noah Mbamba - 4 milyon euro

Vitor Roque - 7 milyon euro

ARDA GÜLER - 9 MİLYON EURO

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kimdir?

Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği altyapısında oynayan Arda Güler, 2019'da sarı-lacivertli kulüp altyapısına transfer oldu.

14 yaşında Fenerbahçe altyapısına giren, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.

Arda Güler 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Arda Güler şimdiye kadar Fenerbahçe A Takımı formasıyla 22 maça çıktı ve sahada 512 dakika kaldı. Arda 5 gol atıp 5 asist yaptı.

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