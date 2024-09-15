Arda Güler ilk 11'in vazgeçilmezi olabilir! Yıldız isim sakatlandı, duyan şaşıp kalıyor! Doğrulanmış bir karar...
Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynadığı mücadelenin 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brahim Diaz'ın sağ bacağının abduktor longus kemiğinde yaralanma olduğu tespit edildi. Doğrulanmış bir karar sonrası Faslı oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid, dün akşam La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
Mücadelenin 25. dakikasında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Brahim Diaz'ın sağlık durumu belli oldu.
Başkent ekibi yapılan testlerin ardından Brahim Diaz'ın sağ bacağının abduktor longusunda bir yaralanma olduğunu tespit etti.
EN AZ 3 AY YOK
Diaz'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
CEBALLOS SAKATLANMIŞTI
Son olarak sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Bellingham'ın yaşadığı sakatlığın ardından, Ceballos'un da sağ ayak bileğindeki bağlarda 3. dereceden hasar tespit edilmiş ve oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
ARDA GÜLER 11'DE VAZGEÇİLMEZ OLABİLİR
Yaşanan sakatlıkların ardından dün akşam mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 tercihleri arasında ilk sırada geliyor.
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