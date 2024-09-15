  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Güler ilk 11'in vazgeçilmezi olabilir! Yıldız isim sakatlandı, duyan şaşıp kalıyor! Doğrulanmış bir karar...
Spor

Arda Güler ilk 11'in vazgeçilmezi olabilir! Yıldız isim sakatlandı, duyan şaşıp kalıyor! Doğrulanmış bir karar...

Yeniakit Publisher
2024-09-15 18:03:00 - 2024-09-15 18:07:42
Arda Güler ilk 11'in vazgeçilmezi olabilir! Yıldız isim sakatlandı, duyan şaşıp kalıyor! Doğrulanmış bir karar...

Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynadığı mücadelenin 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brahim Diaz'ın sağ bacağının abduktor longus kemiğinde yaralanma olduğu tespit edildi. Doğrulanmış bir karar sonrası Faslı oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid, dün akşam La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin 25. dakikasında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Brahim Diaz'ın sağlık durumu belli oldu.

Başkent ekibi yapılan testlerin ardından Brahim Diaz'ın sağ bacağının abduktor longusunda bir yaralanma olduğunu tespit etti.

EN AZ 3 AY YOK

Diaz'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

CEBALLOS SAKATLANMIŞTI

Son olarak sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Bellingham'ın yaşadığı sakatlığın ardından, Ceballos'un da sağ ayak bileğindeki bağlarda 3. dereceden hasar tespit edilmiş ve oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

ARDA GÜLER 11'DE VAZGEÇİLMEZ OLABİLİR

Yaşanan sakatlıkların ardından dün akşam mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 tercihleri arasında ilk sırada geliyor.

Tüm dünyaya ilan ettiler: İşte Beşiktaş'ın son gün bombası! Tarihi çalım dedikleri bu olsa gerek!
Tüm dünyaya ilan ettiler: İşte Beşiktaş'ın son gün bombası! Tarihi çalım dedikleri bu olsa gerek!

Spor

Tüm dünyaya ilan ettiler: İşte Beşiktaş'ın son gün bombası! Tarihi çalım dedikleri bu olsa gerek!

Real Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! Ancelotti’den şüphelere neden olan karar!
Real Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! Ancelotti’den şüphelere neden olan karar!

Spor

Real Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! Ancelotti’den şüphelere neden olan karar!

Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık: Bu işler pankartla olsaydı Ooooo!
Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık: Bu işler pankartla olsaydı Ooooo!

Spor

Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık: Bu işler pankartla olsaydı Ooooo!

Büyük şok: Futbol rezaleti yaşandı! Rıdvan Dilmen detaylarını açıkladı...
Büyük şok: Futbol rezaleti yaşandı! Rıdvan Dilmen detaylarını açıkladı...

Spor

Büyük şok: Futbol rezaleti yaşandı! Rıdvan Dilmen detaylarını açıkladı...

Galatasaraylıları yıkan karar olacak gibi! Dev kayıp bu resmen… 'Rüzgar esse sıkıntı yaşar...'
Galatasaraylıları yıkan karar olacak gibi! Dev kayıp bu resmen… 'Rüzgar esse sıkıntı yaşar...'

Spor

Galatasaraylıları yıkan karar olacak gibi! Dev kayıp bu resmen… 'Rüzgar esse sıkıntı yaşar...'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23