Arda Güler için ayrılık vakti geldi! Böyle duyuruldu... Yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe'nin gösterdiği performansla dikkatleri iyice üstüne çeken yeteneği Arda Güler için İspanyol basını Barcelona'ya transfer olacağını yazdı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri iyice üstüne çeken Arda Güler'in her geçen gün talibi artıyor. Fenerbahçe'de daha çok süre bulmasıyla birlikte Avrupa devlerinin de iyice dikkatini çeken genç yetenek Beşiktaş derbisindeki mağlubiyete rağmen takımın açık ara en iyi performansını sergileyen isimdi.

Avrupa'dan birçok kulübün izlediği Arda için son iddia ise İspanyol basınından geldi. Madrid merkezli gazete Relevo'nun haberine göre Barcelona Arda Güler'i yakından takip ediyor ve yaz döneminde takıma kazandırmak istiyor. Haberde mali açıdan sorunlar yaşayan ve bu sebeple transfer dönemini elindeki kısıtlı kaynaklarla geçirecek olan İspanyol devinin bu sebeple genç ve yüksek potansiyelli yeteneklere yönelmek zorunda olduğu belirtildi. Tgrthabere göre;

Başkan Joan Laporta'nın Arda Güler'i transfer etmek istediği de haberin detayında geçen ifadelerden oldu.

Arda'nın Türk futbolunun son 10 yılda çıkardığı en büyük yeteneklerden biri olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Arda Güler için 20 milyon euro'dan aşağı hiçbir bonservis bedelini kabul etmeyeceği ifade edildi.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Arda Güler 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.