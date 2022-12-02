Arda Güler hakkında şok iddia! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'den gelen beklenmedik sakatlık haberi camiada şok etkisi yaratırken, genç oyuncunun sakatlığının nedeni olarak yaşadığı psikolojik baskı olarak gösteriliyor. 17'lik yıldızın sahalara dönüş tarihi henüz netleşmezken, Güler'in böyle benzer bir durumu daha önce de yaşadığı ortaya çıktı.

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de de çalışmalar sürerken, Sarı - lacivertliler sezonun geri kalanı için hazırlanırken beklemediği bir sakatlıkla karşı karşıya kalmıştı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dahi beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler A Milli Takım'a kadar yükselirken, milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi nedeniyle çekilen MR'ının ardından dizinde travma tespit edildiğini açıklanmıştı.

Gelen bu haber camiada adeta şok etkisi yaratırken, genç oyuncunun 12 gün önce milli takımdan gelmesine rağmen MR’ının neden yeni çekildiği ve diz ağrısının ne zamandır devam ettiği konusu konuşulmaya başlanmıştı.

İddiaya göre; Arda Güler’in milli takıma gitmeden önce de ağrıları vardı ancak milli formayı giyme fırsatını kaçırmamak için ağrılarından bahsetmedi.

Hal böyle olunca milli takım dönüşü ağrıları arttı ancak dayanılamayacak gibi değildi. Salı günü gerçekleştirilen idmanda ağrılar rahatsız edecek boyuta gelince genç oyuncu durumu kulüp doktorlarına anlattı ve acilen MR’a götürülmesi sonrasında dizindeki travma ortaya çıktı.

Arda Güler’in yaşadığı sakatlığın ana nedeni olarak ise, taraftarların beklentilerini karşılamak için girdiği psikolojik durum gösteriliyor...

Herkes kendisini sahada görmek istiyor. Hocası ise hem fizik hem de mental olarak kendisini fazla zorladığını tekrarlıyor. Geçen sezonu sakatlığı yüzünden erken kapatan Arda Güler için Başkan Ali Koç; “Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. Sezonu kapattı” demişti.