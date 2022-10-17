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Spor Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi
Spor

Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi

Fenerbahçe'de Arda Güler, Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi sahaya çıktığında polis olan teyzesiyle hasret giderdi. Genç yıldız gördükten sonra büyük bir mutluluk yaşadığı teyzesine uzun uzun sarıldı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 20:05:00 -
Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler karşılaşma öncesi polis olan teyzesiyle yürek ısıtan anlar yaşadı.

Teyzesine uzun uzun sarıldı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada Jorge Jesus tarafından ilk 11'de şans verilmeyen Arda Güler, maç öncesi Eryaman Stadı'nda görevli polis olan teyzesiyle hasret giderdi. Teyzesine uzun uzun sarılan genç yıldızın o anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Arda Güler'in karnesi

Arda Güler bu sezon 9 resmi maçta Fenerbahçe formasını giyerken, takımına 2 gollük katkı sağladı. Genç yıldızın adı son günlerde Alman ekipleri ile anılıyor.

 

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