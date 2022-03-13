  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Güler adını tarihe yazdı
Spor

Arda Güler adını tarihe yazdı

Alanyaspor deplasmanından 5 golle galip gelen Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 21:38:00 -
Arda Güler adını tarihe yazdı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

74. dakikada oyuna giren ve 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Arda Güler, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Tarihe geçti

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay