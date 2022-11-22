Arda Güler adım adım Avrupa'ya!

Teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler'i Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve İngiltere'den Liverpool'un takip ettiğini duyurdu.

Teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler'in Bundesliga'da büyük takımların gündeminde olduğunu söyledi.

Buz, "Arda Güler bana göre hem milli takımda hem de Fenerbahçe direkt oynatılmalı, onda her şey var. Bence Avrupa'da büyük takımlarda olsa direkt oynatılırdı" diye konuştu.

İrfan Buz, Arda Güler'i izleyen takımlyarı da açıkladı. Buz, şunları söyledi:

"Bayern Münih ve Borussia Dortmund'ın dışında da onu takip eden Alman takımları var. Bunları bizzat bu kulüplerde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Stuttgart'tan, Bayern Münih'e ve Borussia Dortmund'a kadar bütün kulüpler Arda'nın üzerinde çok duruyorlar."

İngiltere'den Liverpool'un Arda Güler'i çok istediğini belirten Buz, "Ama Liverpool dışında onu isteyen Premier Lig kulüplerinin olduğunu duydum'' diye konuştu.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.