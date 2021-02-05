Arda, Berkay davasına Burak Yılmaz çağırıldı

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesinin, Arda Turan hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen beraate yönelik bozma kararı, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesine ulaştı.

Yerel mahkeme, davanın normal usule göre görülmesine ve ilk duruşmanın 7 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca ilk yargılamada dinlenilmeyen ve İstinaf kararında da değinilen futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak çağırılmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a verdiği beraat hükmünü bozmuştu.

Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edilmişti.

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirilmişti.