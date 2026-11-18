Arda’nın milimetrik paslarıyla gollerini sıralayan ve Milli gurumuz Arda ile çok yakın arkadaş olan Kylian Mbappé, Arda Güler'in yeni sözleşme imzalaması hakkında esprili ve samimi ifadelerle : “Teşekkürler. Bu gece daha iyi uyuyacağım” mesajını paylaştı.

Arda’nın asistlerinden çok memnun

Mbappé ve Arda Güler saha içi ve saha dışındaki uyumlarıyla dikkat çekiyor. Mbappé daha önceki açıklamalarında Arda için "Benim küçük kardeşim" ve "Harika bir yetenek" ifadelerini kullanmış, saha içindeki asist-gol ortaklıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.