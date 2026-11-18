Arda 6 yıllık imzayı attı Mbappe havalara uçtu! ‘Teşekkürler bu gece daha iyi uyuyacağım’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arda Güler, Real Madrid ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Real Madrid’in de sosyal medya hesabından duyurduğu önemli gelişme, futbolseverler arasında sevinçle karşılandı.
Arda’nın milimetrik paslarıyla gollerini sıralayan ve Milli gurumuz Arda ile çok yakın arkadaş olan Kylian Mbappé, Arda Güler'in yeni sözleşme imzalaması hakkında esprili ve samimi ifadelerle : “Teşekkürler. Bu gece daha iyi uyuyacağım” mesajını paylaştı.
Arda’nın asistlerinden çok memnun
Mbappé ve Arda Güler saha içi ve saha dışındaki uyumlarıyla dikkat çekiyor. Mbappé daha önceki açıklamalarında Arda için "Benim küçük kardeşim" ve "Harika bir yetenek" ifadelerini kullanmış, saha içindeki asist-gol ortaklıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Spor
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