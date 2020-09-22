Arçelik, küresel üretimde karbon nötr oldu

İSTANBUL (AA) - Arçelik, kendi projesinden sağladığı karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr olmayı başararak iklim değişikliğiyle mücadele yolunda önemli bir adım daha attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 150'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, üretimde karbon nötr şirket olma hedefine ulaşıyor.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştiren Arçelik, yüksek enerji verimli buzdolaplarının pazara sunulmasıyla geliştirdiği projeden elde ettiği karbon kredisi ile global üretimde 2019-2020 yıllarında karbon nötr hale geliyor.

Arçelik'in 2013 yılında GAIA Karbon Finans'ın danışmanlığı ile başlattığı bu proje kapsamında sağladığı 305.407 tonluk karbon kredisi, Doğrulanmış Karbon Standardı'na (Verified Carbon Standard) uygun olarak belgelendirme kuruluşu RINA tarafından doğrulandı. Bu karbon kredisi, Arçelik'in küresel üretimdeki doğrudan ve dolaylı (Kapsam 1 ve Kapsam 2) sera gazı salımlarını dengeleyecek.

Şirket, 2019 (BSI Group bağımsız denetleyici kuruluşu tarafından doğrulandı), 2020 yılları için PAS 2060 karbon nötralitesi standardı ile uyum içinde olduğunu beyan ederek üretimde karbon nötr hale gelecek.

Arçelik, Kapsam 3 emisyonlarını düşürme hedeflerini içine alacak şekilde Bilim Temelli Hedefleri'ni ise (Science Based Targets) çalışmaya devam ediyor.

Şirketin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon nötr olmayı sürdürebilmek için planladığı ve bu yıl yayımladığı 12. Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan yatırımlar şöyle:

"2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde 15 MW'lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak. 2019 yılında Türkiye ve Romanya operasyonları için yüzde 100 yeşil elektrik satın alan şirket, 2030'a kadar küresel çapta tüm üretim tesisleri için yüzde 100 yeşil elektrik satın alacak. Üretim sürecinde enerji verimliliği projelerine yatırım yapacak. 2030'a kadar Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2015 yılına göre üretimde ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 azaltacak."





- "Enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Türkiye'de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305.407 ton karbondioksit emisyon azaltım hakkı elde ettiklerini bildirdi.

Bulgurlu, şunları kaydetti:



"Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz karbon nötr hale gelecek. ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz. Dünyaya saygılı, dünyada saygın vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz."



