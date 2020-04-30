Arazi yolları açıldı, çiftçinin yüzü güldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde çiftçinin üretimini artırmaya yönelik başlatılan arazi yolları açma çalışmaları kapsamında üreticinin arazisine kolaylıkla ulaşmasını sağlayan Salihli Belediyesi, açtığı arazi yollarıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Yaklaşan hasat dönemi öncesinde kırsal mahallelerde çiftçilerin arazi yolu talebini karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arazilerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşları çaresiz bırakmadı. Ekipler, 3 greyder ve iş makineleri eşliğinde Çelikli, Karaağaç, Damatlar ve Burhan Mahallelerindeki yayla yollarında ve ovadaki kırsal mahallelerde stabilize yol açma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerin arazi yolu ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, önümüzdeki günlerde yeni arazi yolu açma çalışmalarına devam edecek.

Kırsalda çiftçilere destek olmak amacıyla belediye ekiplerinin dört koldan çalıştığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı tüm yollarda düzenleme ve yol açma çalışmaları yapıldığını söyledi.