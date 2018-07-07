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Arazi için kavga ettiği akrabasını öldürdü

Kastamonu'da Yusuf P. isimli şahıs, arazi anlaşmazlığından dolayı kavga ettiği akrabası Selahattin P.'yi silahla vurarak öldürdü.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:58
Arazi için kavga ettiği akrabasını öldürdü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dereçatı köyü Mirzek Mahallesi'nde yaşayan Yusuf P. (63) ile akrabası Selahattin P. (64) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf P, tabancayla Selahattin P'ye ateş etti. Selahattin P. olay yerinde hayatını kaybetti.

Selahattin P'nin cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yusuf P, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:58
  1. Kastamonu
  2. Araç
  3. Araç Devlet Hastanesi

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