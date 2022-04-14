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Yerel Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Köy muhtarı hayatını kaybetti
Yerel

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Köy muhtarı hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı dolayısıyla aralarında husumet bulunan iki kişi arasında yaşanan tartışma sonucu köy muhtarı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 23:09:00 -
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Köy muhtarı hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Işıklar köyünde arazi anlaşmazlığı dolayısı ile aralarında husumet bulunan Selim K. (49) ile köy muhtarı Erdal Özsoy (52) arasında tartışma çıktı.

Zanlı evinde yakalandı

 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeği ile Özsoy’a 3 el ateş açan Selim K. olay yerinden kaçtı. Muhtar hayatını kaybederken, zanlı Selim K. ise jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Köyde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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