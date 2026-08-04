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Aktüel Arazi anlaşmazlığı ilçe merkezine taşındı! İki ailenin kavgasında 7 kişi yaralandı
Aktüel

Arazi anlaşmazlığı ilçe merkezine taşındı! İki ailenin kavgasında 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Diyarbakır Ergani'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri taş, sopa ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kırsal mahallede başlayan arazi anlaşmazlığı, ilçe merkezine taşındı.

 

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçe merkezinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Kırsal Coşkun Mahallesi'nde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, ilçe merkezinde devam etti. İlçe merkezinde karşılaşan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada iki aileden toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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