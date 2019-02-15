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Araştırmanın sonuçları açıklandı! Türkler, Rusları geride bıraktı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; Türklerin mali okuryazarlıkta Rusları geride bıraktı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:44
Araştırmanın sonuçları açıklandı! Türkler, Rusları geride bıraktı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Rusya Maliye Bakanlığı, G20 ülkelerinden 17'sinin verilerini baz alarak mali okuryazarlıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.

Birbirinden bağımsız ülkelerin Avrupa Birliği verileri de göz önünde bulunduruldu. Vatandaşlarının mali bilgi ve beceri seviyesi bakımından ilk sırayı Fransa aldı. Maksimum 21 üzerinden 14,9 puan alan Fransa'yı 14,6 puanla Kanada ve 14,1 puanla Çin takip etti.

Rusya, 12,2 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. Rusya'nın üzerinde 12,5 puanla Türkiye var.

İki ülke sıralamaya alınmadı

G20'nin iki üyesi Güney Afrika Cumhuriyeti ile Japonya ise bütün verileri sunmadığından sıralamaya alınmadı.

Raporu hazırlayanlar, ülkeleri üç temel parametreye göre değerlendirdi: Mali bilgi, davranış ve kurumlar. Araştırmaya konu olan ülkelerin sakinlerine uygun sorular yöneltildi. Örneğin mali bilgi seviyesine ilişkin değerlendirmede maliye aritmetiği ve temel terimlerle ilgili sorular soruldu. Ne var ki bu parametrede söz konusu ülkelerin büyük bölümünün sonuçları yetersiz çıktı. Bütün bu ülkelerden anketlere katılanların sadece yüzde 42'si doğru cevaplar verdi.

Parasal işlevlere yönelik kavrayış düzeyi ölçüldü

Araştırmacılar, mali davranışlara ilişkin sorularıyla kişisel ve aile bütçesi planlaması, planlı alışveriş yetisi, faturaların zamanında ödenmesi konularında cevaplar aldı. Mali kurumlar başlığı altındaysa harcama ve tasarruf dengesi ile özel yaşamda parasal işlevlere yönelik kavrayış düzeyi ölçüldü.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov ocak ayında, Rusya vatandaşlarının düşük mali bilgi seviyesinin nedeninin 'kolay kazançlara inanmaya sevk eden ve mali kültürün yükseltilmesine engel olan Rus masalları' olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:44
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Avrupa
  4. Japonya
  5. Japon
  6. Rusya
  7. Fransa
  8. Kanada
  9. Avrupa Birliği
  10. Maliye Bakanlığı
  11. Merkez Bankası

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