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Yaşam

Araştırmacılardan önemli keşif! Dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta

Dünya'dan 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi.

2020-04-26 16:36:00 -
Araştırmacılardan önemli keşif! Dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta

New Atlas Dergisi’nin haberine göre, Bern Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Cenevre Gözlemevi ve Yale Üniversitesinden oluşan uluslararası araştırmacılar grubu, dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfetti.

Atmosfer sıcaklığı 3 bin 140 dereceyi buluyor

Araştırmacıların ABD’nin Arizona kentinde 4,3 metre uzunluğunda Lowell Keşif Teleskopu’nda bulunan Aşırı Kesin Spektometre ile yaptıkları keşifte atmosfer sıcaklığı 3 bin 140 dereceyi bulan Mascara -2 b adlı öte gezegenin atmosferinde gaz şeklinde demir, magnezyum ve kromium bulunduğu belirtildi.

Jüpiter gezegeninden iki kat büyüklüğünde

Jüpiter gezegenin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki Mascara -2 b gaz devi “Hot Jüpiter” olarak da adlandırılıyor. Mascara-2 b’nin keşfinin öte gezegenlerin yapısını öğrenmeye yardımcı olması ve onların atmosferik döngülerinin modellerini açığa çıkarması bekleniyor.

Keşfe ilişkin bulgular Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanacak.

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