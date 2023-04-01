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Aktüel Araştırmacı bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti: Yüzyıllarca dayanabileceği tahmin edilen o olay
Aktüel

Araştırmacı bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti: Yüzyıllarca dayanabileceği tahmin edilen o olay

Yeniakit Publisher
2023-04-01 21:59:00 - 2023-04-01 22:11:11
Araştırmacı bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti: Yüzyıllarca dayanabileceği tahmin edilen o olay

Bilim insanları bu kez bir ilke imza attı! Tasarruflu bir boya geliştirdiler. Science Advances'ta haber yapan araştırmacı yazar boyanın yapısı tüm kızılötesi spektrumu yansıtıyor ifadelerine yer verdi. Ticari boyadan 13 ila 16 santigrat derece altında daha soğuk kaldığını söyleniyor. Boyanın aynı zamanda yapıları serin tutmaya yarayabileceğini vurguluyor diyen Hakemli bilimsel ünlü yazardan yeni olay tahmin ve ifadeler... Bilim insanları ısıdan koruyan, her renkte olabilen ve yüzyıllarca dayanabileceği tahmin ediliyor...

Bilim insanları ısıdan koruyan, her renkte olabilen ve yüzyıllarca dayanabileceği tahmin edilen enerji tasarruflu bir boya geliştirdi.

ABD'deki Central Florida Üniversitesi'nden Debashis Chanda ve meslektaşlarının icat ettiği malzeme, aynı zamanda şimdiye dek üretilmiş en hafif boya niteliğinde. Hesaplamalara göre, Boeing 747 model bir uçağı kaplamak için bu boyadan yalnızca 1,4 kilogram yeterli oluyor. Geleneksel ticari boyayla bu model bir uçağı kaplamak için 454 kilogram malzeme gerekiyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ilhamını kelebek kanatlarından alan bu boya, renk pigmentlerinden yapılmadı. Renkler nanoparçacıkların düzenlenmesi yoluyla oluşturuldu. Ekip buna "plazmonik boya" adını verdi.

Araştırmacılar bu boyayı henüz sadece laboratuvarda üretti. Yani seri üretime geçilmesi ve ticari kullanıma açılması için henüz epey yol var. Ancak Chanda ve ekibi boyayı en kısa sürede pazara sunmayı hedefliyor. Ekip, boyanın aynı zamanda yapıları serin tutmaya yarayabileceğini vurguluyor.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan makaleye göre plazmonik boyanın yapısı tüm kızılötesi spektrumu yansıtıyor. Diğer bir deyişle daha az ısı emiyor. Araştırmacılar, yeni boyanın kapladığı yüzeylerin, geleneksel ticari boyadan 13 ila 16 santigrat derece daha soğuk kaldığını söylüyor, tahmin ediliyor. 
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Chanda, "ABD'deki toplam elektriğin yüzde 10'undan fazlası klima kullanımına gidiyor. Plazmonik boyanın vaat ettiği sıcaklık farkı önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacaktır Soğutma için daha az elektrik kullanılması aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını da azaltarak küresel ısınmanın etkilerini hafifletecektir." diye konuştu.

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