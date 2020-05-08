Araştırma: Yoga yapmak "episodik migren" şikayeti olanlara iyi gelebilir

ANKARA (AA) - Düzenli yoga yapmanın belirli aralıklarla yaşanan "episodik migren" şikayeti bulunan kişilerde tamamlayıcı tedavi olarak faydalı olabileceği tespit edildi.

"Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) araştırmacılar, episodik migren şikayeti olan 18 ila 50 yaşlarındaki 114 hasta üzerinde 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Rastlantısal olarak ikiye ayrılan hastaların yarısı 3 ay süreyle geleneksel meditasyon, diğer yarısı bu meditasyonla birlikte düzenli yoga yaptı.

İlk ay nefes tekniği ve oturuşları öğrenen ve haftada üç gün birer saat yoga yapan katılımcılardan, sonraki 2 ay boyunca haftanın 5 günü düzenli yoga yapmaları istendi ve gelişmeler kayıt altına alındı.

Çalışmanın sonunda araştırmacılar, yoga yapan grupta baş ağrılarının azaldığını ve ağrıların şiddetinin düştüğünü gözlemledi.

Aylık baş ağrısı görülme sıklığı ortalama 9,1 olan, sonraki üç ay boyunca yoga yapan grupta bu oran yüzde 48 azalarak ortalama 4,7'ye düştü. Alınan hapların sayısında da yüzde 47 düşüş gözlemlendi.

Sadece geleneksel meditasyon yapan diğer grupta ise baş ağrısı görülme sıklığı ve kullanılan hap sayıları yüzde 12 azaldı.

Çalışmanın başındaki isim Dr. Rohit Bhatia, yaptığı açıklamada, yoganın baş ağrısını azaltmasının yanı sıra migren tedavisi masraflarını da düşürebileceğini söyledi.

Bhatia, çalışmanın 3 ay sürdüğünü anımsatarak, daha fazla ve uzun süreli araştırmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.