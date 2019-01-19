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Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!

PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, 1 Nisan'dan sonra Saadet Partisi'nin isminin değişeceğini, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de partinin başına geçeceğini iddia ederek, tamamen hayal ürünü komedi bir yazı kaleme aldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:52
Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!

Her seçim sürecinde olduğu gibi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce de 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgilil her gün yeni iddialar atılmaya devam ediliyor. Son olarak PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Saadet Partisi ve Gül ile ilgilil iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir metin kaleme alan Atalay, hayallerle süslediği ve muhaliflerin her seçimde yaptığı gibi Erdoğan'ı hedef alan yazısında şunları kaleme aldı: 

TV5'te başlayan yenilenme süreci, Türk sağında pek yakında ortaya çıkacak yeni gelişmelere ışık tutuyor.

Dikkatli gözler mutlaka fark etmiştir.

Biz fark etmeyenler için yazalım.

Birkaç zamandır izliyor, gözlemliyorum TV5'te çok büyük değişiklikler var.

Örneğin yenilenen kadro, stüdyolar, görüntü ve ses kalitesi...

Hepsinde büyük bir profesyonelleşme fark ediliyor.

Elbette bunlar para akışı ile kolaylıkla yapılabilecek işler.

Ama asıl gözlemlediğim, büyük bir paradigma değişimi.

Belli ki Milli Görüş'ün yüzü, Milli Görüş'ün paradigmalarını değiştirecek.

Seçkin konular ve konuklar, Milli Görüş'ü, uç noktalarda olmayan herkesin evine, aklına sokacak gibi görünüyor.

Bu değişimin ana taşıyıcısı olmalı.

1- Para

2- İnsan kaynağı

3- Yeni bir akıl

Para ile insan kaynağı çözülmüş, bu belli.

Peki bu parayı, insan kaynağını ve değişimi sağlayan akıl kim?

Bu üçünü birden Milli Görüş'e kim hibe edebildi?

İşte, en önemli konu bu.

Bence bu akıl, Abdullah Gül ve onun çevresi.

Amaç ne?

(...)

Şöyle;

AK Parti'nin yerel seçimlere kadar doğal yıpranma yaşayacağını, bir kısım seçmeninin zaten kopmuş olacağını öngörüyorlar.

İkinci olarak; seçim öncesi girilen 'seçim ekonomisi'nin etkilerinin 1 Nisan'dan itibaren, bu güne kadar hiç yaşanmamış gerçek bir ekonomik çöküş yaratacağını biliyorlar.

Yani; "Erdoğan başarısız" sözünü kendilerinin değil, seçmenin söyleyeceği ânı bekliyorlar.

İşte o gün önce Saadet Partisi'nin ismini değiştirecekler, sonra Gül lider olacak.

Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik, dışarıdan bir çok sosyal demokrat, Liberal, merkez sağcı, Kürt bir araya gelecek ve yeni iktidar partisi kurulmuş olacak.

Meclis dağılımı değişecek, Erdoğan topal ördek olacak.

Erken seçim sonucunda yeniden AB adayı, yeni bir Türkiye tasarlanacak.

Tek bilmediğim; Ahmet Davutoğlu içeride mi yoksa dışarıda mı görev alacak?

Bence parti dışında kalması daha faydalı olacaktır."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:52
  1. Ali Babacan
  2. Mehmet Şimşek
  3. Cemil Çiçek
  4. Hüseyin Çelik
  5. Liberal
  6. merkez sağcı
  7. Kürt
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Abdullah Gül
  10. Saadet Partisi

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