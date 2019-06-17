Araştırma Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük sağlık kampüslerinden biri Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Atatürk üniversitesi; bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sağlık sektöründe adından oldukça sık söz ettiriyor. Gerek sağlık hizmeti sunma gerekse bu hizmetleri sunacak hekim, hemşire ve hasta bakım personellerinin eğitimi ve yetiştirilmesi noktasında nitelikli akademik kadrosu ve sunduğu araştırma ve uygulama olanakları Atatürk Üniversitesini bir adım öne çıkarıyor.

Doğunun Sağlık Merkezi olan Araştırma Hastanesi, kuruluşundan bu yana Erzurum ve çevresindeki iller (Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Van, Malatya) olmak üzere yaklaşık 13 il ileAzerbaycan, İran, Suriye, Nahçıvan ve Afganistan gibi ülkelerden 4,5 milyonnüfusa sağlık hizmeti sunuyor. Hastane; Tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencileri eğitimlerinin yanı sıra, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğretim gören öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına da ev sahipliği yapıyor.

2788 Personelle Sağlık Hizmeti Sunuyor

Araştırma Hastanesi; 578 öğretim elamanı hekim, 820 hemşire, 290 hasta bakım personeli ve 549 diğer (tekniker, teknisyen, temizlik, güvenlik personeli) personel ile (toplam çalışan sayısı 2788) ülkemize ve bölgemize hizmet veriyor.

Hastane 165 bin metrekare açık, 16 bin metrekare kapalı alana sahip olup 200 tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam 1418 yatak kapasitesine sahip. Bu yönüyle ülkenin en büyük sağlıkmerkezlerinden biri konumunda.

Günde 5000 Hasta Tedavi Oluyor, 150 Ameliyat Gerçekleştiriliyor

Hastanede 27 ameliyathane aktif olarak 7/24 modern tıbbi sistemlerle hizmet veriyor. Aralık 2018 verilerine göre hastanede günde ortalama 150 ameliyat gerçekleştiriliyor. Bu sayı zaman zaman 160’ı buluyor.

Hastanede günde ortalama 5000 hasta tedavi görüyor. Mayıs 2019 verilerine göre yılda ortalama 1 Milyon 500 binhasta tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesini tercih ediyor. Bu sayı her yıl artmakla beraber Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibinin yönetime geldiği günden beri bu artış niteliksel anlamda da gözle görülür bir şekilde hissediliyor.

Son Teknolojiyle Donatılmış Yeni Birimler Şifa Dağıtıyor

Artan talebi karşılamak üzere 2016 yılından itibaren yaklaşık 3 yıl içerisinde çağa ayak uyduran yeni merkezler açıldı ve birtakım mekânsal ve altyapısal düzenlemeler yapıldı.

Doğu’daki tek Diyabetik Ayak Servisi (25 yataklı) bu dönemde kuruldu.

Yine Palyatif Servis hizmete başladı ve felçli hastaların teşhis ve tedavisinde hızlı müdahale imkânı sağlayan İnmeMerkezi hizmet vermeye başladı.

Göz, kulak, burun ve boğaz servislerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla 32 yataklı ek servis açıldı. Yakın zamanda ise hematoloji servisinin açılması planlanıyor. Yine mekânsal rahatlama anlamında hali hazırdaki göz polikliniğigenişletildi. Doğu’da ilk kez Prostat ve nöroendokrin tümörlerinin teşhis ve tedavisinde kullanılan Galium 68 Dota Merkezi de hastane bünyesine eklendi. Yine bu dönemde doğudakiilk ve tek Hiperbarik Merkez yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Bunlara ek olarak artan ameliyat ihtiyacını karşılamak üzere 4 adet tam teşekküllü yeni ameliyathane hizmete sunuldu.

Eski başhemşirelik birimi yerine Sağlık Bakım Hizmetleri kuruldu. İyiTıbbi Uygulamalar Merkezi oluşturularak bu merkez bünyesinde hekim hatalarından doğan davaların takibi için Malpraktis Birimi hayata geçirildi. Yine bu dönemde Akademisyenler Polikliniği hizmete sokuldu.

Diğer taraftan hastane personeline yönelik olarak 2 adet yeni yemekhane yapılıyor. Hastanede uygulama eğitimi gören sağlık bilimleri öğrencileri için 24 saat açık kütüphane ve etüt merkezi kuruluyor.

Nitelikli hekim kadrosu ve güçlü fiziki ve teknolojik altyapısının yanı sıra rasyonel ve hizmet odaklı yönetim anlayışı sayesinde borçsuz hastanelerden biri haline gelen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 2018-2019 yıllarında ülkemizin batı illerinden ve çevre ülkelerden çok sayıda hastanın tedavi olmak için tercih ettiği merkezlerden biri haline geldi.