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Aktüel Araştırma: Günde bir kadeh alkollü içecek tüketimi obez olma olasılığını yüzde 25 artırabilir
Aktüel

Araştırma: Günde bir kadeh alkollü içecek tüketimi obez olma olasılığını yüzde 25 artırabilir

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:58:00 -
Araştırma: Günde bir kadeh alkollü içecek tüketimi obez olma olasılığını yüzde 25 artırabilir

ANKARA (AA) - Araştırmacılar, günde bir kadeh alkollü içecek tüketiminin obezite ve metabolik sendrom olasılığını yüzde 25 artırabileceğini saptadı.

Medical Xpress'de yer alan habere göre, Güney Kore'de Seul Ulusal Tıp Merkezi'nden Dr. Hye Jung Shin öncülüğünde yürütülen çalışmada, günde bir kadeh şarap ya da bir şişe bira alımının, obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlendi.

Avrupa ve Uluslararası Obezite Kongresi'nde sunulan araştırmada Güney Kore'deki en az 14 milyon erkek ve 12 milyon kadının sağlık verileri incelendi. Çalışma sonucunda günde bir kadeh (175 mililitre) şarap ya da bir şişe (330 mililitre) bira tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere göre obez olma risklerinin yüzde 25 artabileceği tespit edildi.

Dr. Shin, yaş, egzersiz yapmak, sigara kullanımı ve gelir gibi faktörler dikkate alındığında bile alkol tüketimi ile obezite arasında önemli bir ilişki olduğunu belirtti.

Shin, "Hafif alkol alımı bile obezite ve metabolik sendromla bağlantılı." ifadesini kullandı.

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