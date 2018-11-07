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Araştırma görevlisinden büyük alçaklık! Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti, rektör haddini bildirdi!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi C.G., sosyal medya üzerinden Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili alaycı paylaşım yaptı. Bu skandalı fark eden rektör Cavit Bircan, hadsiz C.G. hakkında suç duyurusunda bulundu ve açığa alınmasını sağladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:45
Araştırma görevlisinden büyük alçaklık! Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti, rektör haddini bildirdi!

ADÜ Araştırma Görevlisi C.G., Facebook hesabından, Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili iddiaya göre alaycı paylaşım yaptı. Paylaşımı gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, C.G. hakkında suç duyurusunda bulunarak, idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu C.G. açığa alındı.

Bircan harekete geçti, açığa alındı

Savcılığa suç duyurusunda bulundukları belirten Rektör Bircan, "ADÜ Aydın İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi C.G.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, Kuran-ı Kerim ayetleriyle alay ettiğini tespit ettik. Paylaşımlarla ilgili ADÜ yönetimi olarak, C.G. hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlattık. C.G., ADÜ yönetimi tarafından açığa alındı. Sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim ayetleriyle dalga geçtiği, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunduğu belirlenmiştir" dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:45
  1. Kur'an-ı Kerim
  2. Aydın
  3. Adnan Menderes Üniversitesi
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  • Serhat Serhat 1 sa önce
    Hep diyorum diploma ile adam olunmuyor prof olmakla olmuyor, iman ahlak karakter olmadıktan sonra boş boş boş
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