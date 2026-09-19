Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!
Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığı açıklandı. Belçikalı futbolcunun Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
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Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığı açıklandı. Belçikalı futbolcunun Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Beşiktaş Kulübünden Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Belçikalı futbolcu, sakatlığından dolayı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Marsilya müsabakasının kadrosunda yer alamamıştı.
Trossard, Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.
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