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Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!

Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığı açıklandı. Belçikalı futbolcunun Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

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Foto - Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!

Beşiktaş Kulübünden Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:

#2
Foto - Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!

"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Foto - Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!

Belçikalı futbolcu, sakatlığından dolayı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Marsilya müsabakasının kadrosunda yer alamamıştı.

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Foto - Trossard'dan Beşiktaş’a kötü haber geldi!

Trossard, Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

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