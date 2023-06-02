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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'ye beklenmedik sürpriz gelişmeyi duyurdu! Schengen vizesinde ret oranı Rusya'dan 5 kat fazla
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye beklenmedik sürpriz gelişmeyi duyurdu! Schengen vizesinde ret oranı Rusya'dan 5 kat fazla

Yeniakit Publisher
2023-06-02 21:26:00 - 2023-06-02 21:27:16
Rusya'dan Türkiye'ye beklenmedik sürpriz gelişmeyi duyurdu! Schengen vizesinde ret oranı Rusya'dan 5 kat fazla

Rusya'nın Türk dünyasına ilişkin duyduğu ilgi giderek artacağı tahmin ediliyor. Son gelişmeleri Can Baydarol paylaştı. Schengen vizesi çilesi artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öyle ki Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Schengen vizesinde ret oranı Rusya'dan 5 kat fazla olması şok etti.

 "Schengen vizesi çilesi" artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öyle ki Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen, Türt vatandaşlarının ret oranı Rus vatandaşlarının 5 kat üzerinde.

Schengen çilesi bitmiyor, başkonsoloslukların geç randevu vermesi yüzünden başvuru merkezlerindeki kuyrukların sonu gelmiyor.

Vize şirketi İdata'nın araştırması Türkiye'den yapılan başvuruların geri çevrilme oranının Rusya'nın 5 kat üzerinde olduğunu gösteriyor. Türk vatandaşları yılda 100 milyon Euro Schengen başvuru ücreti veriyor.

Büyükelçilikler randevu sürecinin uzaması için artan işyükünü gerekçe gösterse de, uzmanlar konunun siyasi yönüne dikkat çekiyor.

AB ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Can Baydarol, "Birincisi siyasi gerekçe Türkiye'ye özellikle Erdoğan'a karşı muhalif bir tutum var. İki tane daha önemli koşul var. Biri bozulan ekonomik koşullar. Gençler arasında gidip Avrupa Birliği ülkelerinde kalma beklentisi arttı. Bir diğer olgu da çok fazla yabancı kökenlinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilme meselesi" değerlendirmesinde bulundu. (ntv)
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Uzmanlar Schengen için mümkün olduğunda erken başvuru yapılması gerektiği yönünde uyarıyor.

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