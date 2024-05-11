Arapların biti petrol yüzünden mi kanlandı? Aynı sersemlik öyle ya da böyle sürüyor

Çocukluk anılarından yola çıkarak Ortadoğu'nun tarihine ve petrolün bölgedeki etkilerine değinen Haşmet Babaoğlu, sosyal medyanın ve modern eğitim sisteminin tarih algısını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Babaoğlu, bölgenin kültürel ve stratejik konumunu vurgulayarak, Ortadoğu'nun tarihsel öneminin petrol dışında daha derin kökleri olduğunu belirtti. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Çocukluk zamanlarımı hatırlıyorum...

Bayramlarda seyranlarda havalı misafirlerimiz dünya üzerine atıp tutmaya başladıklarında, lafı hemen petrole getirir ve şöyle sorarlardı:

"Petrolü olmasa, kim sözünü eder bu Ortadoğu'nun?" Nedense kahvenin yanında ikram edilmezse eksiklik olacağına inanılan likörü kafalarına dikerken şunu da eklerlerdi:

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"Arapların biti petrol yüzünden kanlandı; çek petrol rezervlerini ayaklarının altından, geriye çöl kalır; ne yapsın onları Amerikalısı, İngiliz'i!" Ardından çokbilmiş bir gerdan kırış ve kolonyal çiftlik kâhyalarını andıran kıkırdayışlar gelirdi...

***

Ben de erken yaşlarda okuma delisi olmuş, ansiklopedilerle falan aşk yaşayan bir çocuk olarak hep şaşarak dinlerdim onları...

Gözüm salondaki kütüphaneye kayardı; "Kısas-ı Enbiya" ciltlerine...

Bütün dünyanın gönül tellerini titreten nebi anlatılarının hemen hepsi orada geçiyordu...

Bölgenin öneminin petrolden ve ondan gelen dolarlardan kaynaklandığını sanmak için nasıl bir sersem olmak gerekiyordu acaba?

Ara ara ukalalık eder, keyiflerini kaçırırdım tabii: "İlk petrol kuyusu 1908'de açılmış; daha önce yüzyıllar boyu niye bütün devletler, hükümdarlar bu bölgeye gözlerini dikmişler, niye dinler oradan çıkmış?"

***

Maalesef ülkenin "eğitimli" kesimleri için uzun yıllar böyle geldi geçti...

Şimdi sosyal medyaya bakıyorum da aynı sersemlik öyle ya da böyle sürüyor.

Sosyal "kafa" çok ağır değişip gelişiyor.

Tweet atarken...

İnternet sitesinde yazarken...

Oraya buraya çemkirirken...

Çöl manzaralarına bakıp ürperen sömürgeci kafalar artık Batı'da kalmadı ama bizde sürüyle...

Nasıl bir "eğitim zayiatı" ise...

Bu tayfanın ne Filistin meselesini, ne bugün olup biteni ne de Türkiye'nin bölgedeki özgün değerini anlaması mümkün...

***

Ortadoğu, Ortadoğu deyip duruyoruz...

Daha çok diyeceğiz...

Ne Doğu oysa ne de Batı...

Yüzyıllarca "dünyanın merkezi" olan bir yeri 1850'lerde İngiliz Sömürge İdaresi "Ortadoğu" diye adlandırmış, sonrası gelmiş...

Düşünün işte!

İnsanlara inandıkları kitapları bile unutturur sömürgecilik!

Hiç bu yönden baktınız mı?”