Araplardan Türk devini yıkacak haber! Satın almak için maalesef devreye girdiler

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da öncelik PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak oldu. Sarı-kırmızılılara bu transfer için kötü bir haber geldi.

Suudi Arabistan kancası

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası son dönemde Lionel Messi, Karim Benzema, Sergio Busquets gibi yıldızları astronomik maaşlarla bünyesine katma aşamasında olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Pro League'in yeni hedefi Mauro Icardi oldu.

Al Shabab peşinde

Suudi Arabistan basınının haberine göre; Kadrosunda Ever Banega ve Grzegorz Krychowiak gibi yıldızları barındıran Al Shabab'ın transfer döneminde hedefi 30 yaşındaki Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi oldu.

Icardi'nin Avrupa'nın önemli takımlarından teklif aldığı da ifade ediliyor. Yıldız golcünün tercihinin neresi olacağı merak konusu olurken Icardi'nin kararınını Temmuz ayında vermesi bekleniyor.

Taraftarın sevgilisi oldu

Galatasaray'ın transferin bitimine sayılı gün kalan kiraladığı Mauro Icardi bu sezon sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda attığı kritik gollerle başrol oynadı. Galatasaray formasını Süper Lig'de 24 maçta terleten yıldız golcü 22 gol atarken 7 de asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray taraftarı tangocuyu Simge Sağın'ın meşhur şarkısı "Aşkın Olayım" ile özdeşleştirdi. Mauro Icardi'nin attığı gollerde stadyumda bu şarkı çalarken, taraftarların bu şarkı eşliğinde yıldız oyuncuya yaptığı videolar viral oldu. Birçok taraftar Icardi gibi saçlarını sarıya boyatarak yıldız golcüye olan sevgisini gösterdi.