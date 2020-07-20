YÖK Atlas, YKS sınavının ardından girilen tercih sürecinde oldukça önemli bir yere sahip. ÖSYM tarafından 2019 senenin taban puanları ile başarı sıralamalarının yayımlanmasının ardından YÖK Atlas da bu yönde hizmet veriyor.

Arapça Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

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YÖK ATLAS tüm üniversitelerin Arapça Öğretmenliği bölümleri için tıklayın

Arapça Öğretmenliği (DİL) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.