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Dünya Arap ülkesine Mescid-i Aksa'da büyük şok! "Kimliğimizi söyleseydik..."
Dünya

Arap ülkesine Mescid-i Aksa'da büyük şok! "Kimliğimizi söyleseydik..."

Batılı ülkelerin güdünümünde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile gerçekleştirdiği normalleşme anlaşmasına destek veren Bahreyn'e yönelik tepkiler devam ediyor. Bahreynliler, Filistinlilerin tepkisinden çekindikleri için Mescid-i Aksa’ya kimliklerini gizleyerek girdi. Grubun başında bulunan kraliyet ailesi üyesi Şeyh Halid bin Halife, İsrail Ordu radyosuna, “Kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:10:00 -
Arap ülkesine Mescid-i Aksa'da büyük şok! "Kimliğimizi söyleseydik..."

İsrail'le normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in vatandaşları, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya kimliklerini gizleyerek girdi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Filistinlilerin ülkelerine olan tepkisinden çekinen ve kovulmaktan çekinen Bahreynliler, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında kimliklerini gizledi.

Kimliklerini gizleyerek girdiler

Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi. İsrail Ordu radyosuna konuşan el-Halife, "Eğer kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi" ifadesini kullandı.

Filistinliler, "ihanet anlaşmaları" sonrasında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Filistinliler tarafından tepki görmüş ve dışarı çıkarılmıştı.

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