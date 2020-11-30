Arap ülkesine Mescid-i Aksa'da büyük şok! "Kimliğimizi söyleseydik..."
Batılı ülkelerin güdünümünde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile gerçekleştirdiği normalleşme anlaşmasına destek veren Bahreyn'e yönelik tepkiler devam ediyor. Bahreynliler, Filistinlilerin tepkisinden çekindikleri için Mescid-i Aksa’ya kimliklerini gizleyerek girdi. Grubun başında bulunan kraliyet ailesi üyesi Şeyh Halid bin Halife, İsrail Ordu radyosuna, “Kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi” dedi.
İsrail'le normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in vatandaşları, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya kimliklerini gizleyerek girdi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Filistinlilerin ülkelerine olan tepkisinden çekinen ve kovulmaktan çekinen Bahreynliler, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında kimliklerini gizledi.
Kimliklerini gizleyerek girdiler
Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi. İsrail Ordu radyosuna konuşan el-Halife, "Eğer kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi" ifadesini kullandı.
Filistinliler, "ihanet anlaşmaları" sonrasında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Filistinliler tarafından tepki görmüş ve dışarı çıkarılmıştı.