Arap ülkesine Mescid-i Aksa'da büyük şok! "Kimliğimizi söyleseydik..."

İsrail'le normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in vatandaşları, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya kimliklerini gizleyerek girdi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Filistinlilerin ülkelerine olan tepkisinden çekinen ve kovulmaktan çekinen Bahreynliler, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında kimliklerini gizledi.

Kimliklerini gizleyerek girdiler

Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi. İsrail Ordu radyosuna konuşan el-Halife, "Eğer kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi" ifadesini kullandı.

Filistinliler, "ihanet anlaşmaları" sonrasında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Filistinliler tarafından tepki görmüş ve dışarı çıkarılmıştı.