Arap ülkesinden sürpriz karar! 'Türkiye'ye yapacağız' diyerek duyurdular

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul'da DEAŞ'n 3 yıllık işgali nedeniyle binalar, altyapı, yollar ve tarihi eserlerin yanı sıra havalimanı da kullanılamaz hale geldi.

Türk şirketleri kentin yeniden imarına demir köprüler, kanalizasyon ve hastane inşası gibi çeşitli alanlarda önemli katkılar sunarken, Musul Uluslararası Havalimanı'nın onarımına da yine iki Türk şirketi olan "TAV İnşaat ve 77 İnşaat" ortaklığı tarafından devam ediliyor.

Mart ayında 3 defa C-130 uçağı indi

77 İnşaat Havaalanı Proje Müdürü Mehmet Sinan Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı projesini Eylül 2022'de teslim aldıklarını ve ilk olarak yıkık vaziyetteki havalimanında bulunan enkazları kaldırıp temizlediklerini söyledi.

Türkan, pistin onarımına aşağı yukarı aralık ayında başlandığını ve mart ayında da piste C-130 uçağı indirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Irak içerisinde Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı buraya geldi. (Musul) Valimiz yine uçaklarla geldi. 3 seferliğine C-130 uçağını piste indirdik ve tekrar oradan kalktı."

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Havalimanı Musul'un rüyası

Türkan, havalimanında servis binaları, terminal, gözetleme kulesi ve dış duvarlar gibi çeşitli bölümlerin yapımının da sürdüğünü dile getirdi.

Çok tecrübeli iki firmanın projeyi üstlendiğini vurgulayan Türkan, havalimanının bitirilerek sivil uçuşlara açılacağı tarih konusunda da 2024'ün sonlarını işaret etti.

Türkan, havalimanı projesinin gördüğü ilgiye ilişkin ise şunları söyledi:

"Musul Başkonsolosumuz ve Musul Valisi devamlı bizi ziyaret ediyor. Herkes bu işi takip ediyor. Çünkü bu proje Musul için çok çok önemli, bir rüyalarıdır. İnşallah bu rüya da gerçek olur, kendilerine sunarız, hem onlar hem de biz seviniriz."

Musul'dan ilk uçuşlar Türkiye'ye yapılacak

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da kentteki ilk havalimanının 1920'li yıllarda yapıldığını ancak bugün Musul'dan sivil uçuşlar yapılamadığını söyledi.

Başkonsolos Küçüksakallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu imkandan yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip Ninova halkı maalesef şimdi yararlanamıyor. Gerek Irak içi gerek Irak dışına seyahat etmek için Musul'dan Erbil'e ve Bağdat'a seyahat ediyorlar. Bu da Iraklı, Musullu kardeşlerimiz için zahmet ve ilave bir maliyet oluşturuyor.

Dolayısıyla Musul Havalimanı'nı Türk şirketleri aldılar ve en kısa sürede tamamlayacaklar. Firmalarımız, Türk mühendis ve işçileri büyük bir gayret gösteriyorlar. Iraklı makamlar da şirketlerimize gerekli kolaylığı sağladığı takdirde, ben bu projenin zamanında tamamlanacağına ve Musullulara hizmet etmeye başlayacağına inanıyorum."

Musul'dan ilk uçuşların Türkiye'ye yapılacağını vurgulayan Küçüksakallı, "Aynı Kerkük Havalimanı'nda olduğu gibi Musul Havalimanı da açıldığında ilk uluslararası uçuşun Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'dan Musul'a yapılmasını biz temenni ediyoruz." dedi.