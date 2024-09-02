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Kadın - Aile Arap ülkesi Türkiye'den satın almaya geliyor! Arap şeyhleri almak için sıraya giriyor, kilosu 70 TL’den gidiyor
Kadın - Aile

Arap ülkesi Türkiye'den satın almaya geliyor! Arap şeyhleri almak için sıraya giriyor, kilosu 70 TL’den gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 00:51:00 -
Arap ülkesi Türkiye'den satın almaya geliyor! Arap şeyhleri almak için sıraya giriyor, kilosu 70 TL’den gidiyor

Tarlasına bunu eken kazancını katlıyor, Arap şeyhlerinin almak için sıraya girdiği bu besinin kilosu 70 TL'den gidiyor.

Tarlasına bunu eken kazancını katlıyor, Arap şeyhlerinin almak için sıraya girdiği bu besinin kilosu 70 TL’den gidiyor.

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği il olan Hatay’ın Arsuz ilçesinde 100 yıllık ağaçlarda yetişen halhalı zeytininin hasadı başladı.

Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden üretici Sezer Kala, 30 dönümlük tarlada yetiştirdiği zeytinin kilosunu 70 TL’den satıyor, tarım işçileri ise günlük bin TL gelir elde ediyor.

“KİLOSU 70 TL”

Bu sene mahsulün iyi olduğunu dile getiren Kala, “Masraflarıyla birlikte işçinin eline ortalama olarak geçen para bin TL. Sabah 06.00’da başlıyoruz, hava sıcaklığı nedeniyle maksimum saat 13.00-14.00’e kadar devam ediyoruz. Şu anda analı-kızlı olarak isimlendirilen sınıflandırmadan 70 TL’den söz ediliyor” diye konuştu.

HALHALI ZEYTİNİNİN FAYDALARI NELER?

Türkiye'nin zengin zeytin çeşitliliği içerisinde özel bir yeri bulunan Halhalı zeytini, sağlık bakımından da yararlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin bölgelerinde üretilen bu halhalı zeytini, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Meyvemsi bir aromasıyla halhalı zeytini, diğer zeytin türlerinden ayrılıyor. Orta büyüklükteki taneleriyle dikkat çeken halhalı zeytini, genellikle kırma yöntemiyle hazırlanıyor.

Kahvaltı sofralarını süsleyen halhalı zeytini içerdiği yaklaşık yüzde 21,9 oranındaki yağ ile zeytinyağı üretiminde de tercih edilen bir tür. Fenolik bileşenleri ve zengin besin değerleri ile sağlık açısından önemli yararlar sağlıyor. Fakat dalından taze koparıldığında acı bir tada sahip olan bu zeytin türü, özel tatlandırma işlemlerinden geçirildikten sonra tüketiliyor.

ARAP ÜLKELERİ PEŞİNDEN KOŞUYOR

Halhalı zeytini üretiminde Türkiye, dünyada önemli bir konuma sahip. Büyük bir beğeniyle tüketilen bu lezzet, aynı zamanda Arap ülkelerine de ihraç ediliyor. Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilen halhalı zeytini, uluslararası arenada da isminden söz ettiriyor.

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