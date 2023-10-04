Arap ülkesi 2034 FIFA Dünya Kupası için aday olacağını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız: Bakın hangi ülke?
Futbol Federasyonu (SAFF) Dünya Kupası ile ilgili katılmak istediğini bu sözler ile sarf etti: 2034 FIFA Dünya Kupası için aday olacağını açıkladı
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini duyurdu.
SAFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini açıkladı." bilgisi verildi.
Açıklamada, "SAFF liderliğindeki 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.
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